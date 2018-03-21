Глава Федерации профсоюзов РТ прокомментировала возбуждение уголовного дела

Председатель Федерации профсоюзов Татарстана Татьяна Водопьянова заявила о психологическом давлении со стороны следствия и прокомментировала информацию о возбуждении уголовного дела в отношении нее.

По словам Татьяны Водопьяновой, ее оговорило бывшее руководство санатория «Бакирово», которое «было уличено нами в систематических крупных хищениях».

«Уголовное дело возбуждено на основе наветов», — цитирует ИА «Татар-информ» Татьяну Водопьянову. — Мы уже обращались в правоохранительные органы и будем настаивать на возбуждении уголовного дела. Также мы готовим заявления и по другим эпизодам, которые вскрылись в ходе наших проверок финансово-хозяйственной деятельности санатория».

Прокомментировала глава Федерации и информацию следственного комитета о том, что она якобы дала признательные показания и подписала явку с повинной.

«Я была приглашена в Управление СКР по Татарстану для беседы. В течение 6 часов на меня оказывалось психологическое давление, я была лишена возможности пригласить адвоката. Под угрозой оказаться в камере я была вынуждена дать показания, которые впоследствии расценили как признательные. Никакой вины за собой я не чувствую, после консультаций с адвокатом будет решаться вопрос об обращении в прокуратуру », — рассказала она и подчеркнула, что готова сотрудничать со следствием и предоставить все необходимые пояснения.

21 марта СКР по Татарстану распространил сообщение, что главу Федерации профсоюзов подозревают в коммерческом подкупе.