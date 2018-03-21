Двое бывших спецназовцев наркоконтроля получили сроки за мошенничество и вымогательство

Суд в Новосибирске вынес приговор двум бывшим наркополицейским и двум их подельникам, которые выманивали деньги у представителей нелегального бизнеса.

Четверо мужчин оказались на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве и групповом вымогательстве «с применением насилия».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в апреле 2016 года Егор Свеженцев и Никита Дегтярёв решили заняться вымогательством. Шантажировать они планировали новосибирцев, зарабатывающих деньги на нелегальном оформлении медицинских книжек. Помочь в этом мужчины попросили своих знакомых — сотрудников подразделения спецназа «Гром» УФСКН РФ по Новосибирской области Захара Глушкова и Виталия Захарова

«15 апреля 2016 под видом покупателей медицинских книжек Глушков и Захаров прибыли к дому одного из потерпевших в Дзержинском районе Новосибирска и представились сотрудниками уголовного розыска, предъявив служебные удостоверения. После этого они сообщили потерпевшим заведомо ложные сведения об их уголовном преследовании: выезде следственной группы, предстоящих обысках, перспективе взятия под стражу, а для убедительности на одного из них надели наручники», — описали ситуацию в прокуратуре Новосибирской области.

По данным прокуратуры, после этого подельники стали требовать у жертв 400 тысяч рублей, в обмен на которые обещали прекратить следствие. Кроме того, сообщники потребовали передавать им по 25 тысяч рублей каждую неделю «за дальнейшее покровительство».

В итоге за три месяца подельникам удалось выманить у двух жертв 700 тысяч рублей. Но в августе один из мужчин перестал платить и стал избегать встреч. Тогда четверо сообщников под видом заказчиков медицинских книжек выманили на встречу вторую жертву. Подельники незаконно удерживали мужчину в машине и угрожали ему, требуя рассказать о местонахождении второго потерпевшего или погасить за него долг.

«Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина отдал подельникам 9300 рублей и ключи от своего автомобиля стоимостью 470 тысяч рублей», — рассказали в облпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что все четверо мужчин свою вину не признали, но сегодня, 21 марта, Дзержинский районный суд Новосибирска вынес им обвинительный приговор. Трое подсудимых получили реальные сроки: Глушков — 3 года 8 месяцев, Свеженцев — 3 года 3 месяца, а Дегтярёв — 2 года 6 месяцев колонии общего режима

Виталию Захарову суд назначил 2,5 года лишения свободы условно. Условный срок осуждённый получил, потому что его обвиняли только в одном преступлении — мошенничестве, пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

Два года назад Новосибиркий областной суд вынес приговор другому экс-наркополицейскому: полковник из Госнаркоконтроля получил срок за то, что похитил героин в одной квартире и подбросил его в другую.