Челябинца, сменившего фамилию после кражи у начальства 21 миллиона, отправили в колонию

Бывший менеджер копейской фирмы по закупке металлолома Павел Белямов (Петров) проведёт в колонии общего режима семь лет за хищение у работодателя 21,4 миллиона рублей. Получив деньги, он женился и сменил фамилию. Но в суде доказывал, что не пытался таким образом скрыться от следствия, а просто стал заложником обстоятельств.

Уголовное дело Белямова поступило в суд первой инстанции в декабре 2016 года. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, менеджер по закупу, тогда ещё работавший под фамилией Петров, весной 2014 года отправился в командировку в Благовещенск ( Амурская область ).

— Под предлогом заключения договоров с поставщиками лома он убедил руководство перечислить деньги на его расчётный счёт, — рассказали 74.ru в прокуратуре Челябинской области . — С мая по июль 2014 года он получил от работодателя несколько переводов общей суммой свыше 21 миллиона рублей, которые затем перечислил на другой счёт и похитил.

Сразу после этого менеджер женился на девушке из глухой деревни в Амурской области, взял её фамилию и прекратил общение с работодателем. На похищенные деньги купил дорогой коттедж и автомобили в этом регионе и оформил их на супругу.

Полиция задержала Белямова-Петрова в 2015 году в Благовещенске. По решению суда его отправили в СИЗО и арестовали всё приобретённое имущество. Под стражей бывший менеджер пробыл год, пока длилось предварительное следствие.

Всё это время Белямов вину не признавал и обвинял работодателя, занимавшегося скупкой военного металлолома, в попытках его подставить.

Аферист женился из-за долга

— В 2014 году меня отправили в командировку в Амурскую область, в которой я нашёл продавца металла в военной части рядом с Белогорском, — рассказал Павел Белямов. — В ходе сделки — она была незаконной — нас арестовали сотрудники управления ФСБ по Амурской области за скупку утилизированных боеприпасов. На тот момент я выполнял распоряжение руководителей компаний. Было возбуждено уголовное дело в отношении командира части. В конечном итоге оно было закрыто. Но компания, в которой я работал, чтобы скрыть свою преступную деятельность, обвинила меня.

Факт задержания менеджера за скупку боеприпасов в Амурской области 74.ru подтвердили в правоохранительных органах . Но уточнили, что в уголовном деле, о котором идёт речь, фигурировала сумма в 100 тысяч рублей.

— Белямов просто воспользовался доверчивостью работодателя и присвоил переведённый ему 21 миллион рублей, — подтвердил 74.ru близкий к следствию источник.

В декабре прошлого года Советский райсуд Челябинска приговорил бывшего менеджера к семи годам колонии общего режима и обязал компенсировать работодателю материальный ущерб. Не согласившись с этим решением, Белямов и его адвокаты подали апелляционную жалобу в облсуд.

— Осуждённый вину не признавал, его адвокаты просили оправдать подзащитного, — рассказала 74.ru руководитель пресс-службы Челябинского облсуда Евгения Нациевская . — Потерпевшие указывали, что переводили ему деньги на счёт для подтверждения платежеспособности организации. Осуждённый же настаивал, что в его действиях не было состава преступления: не отрицая факт перевода ему средств, пояснял, что деньги предназначались для фактического приобретения металла.

В итоге судебная коллегия облсуда по уголовным делам согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.