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СМИ: полиция обнаружила взрывчатку в доме подозреваемого во взрывах в Остине
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СМИ: полиция обнаружила взрывчатку в доме подозреваемого во взрывах в Остине 

Газета.Ru 42 минуты назад
Представитель полиции американского Остина заявила об обнаружении взрывчатки в доме человека, которого подозревают в серии взрывов в городе. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, в настоящее время полицейские пытаются «безопасно вывезти и утилизировать» взрывчатые вещества.
Как отмечается, власти эвакуировали жителей домов, располагающихся в четырех квартала вокруг квартиры подозреваемого, в качестве меры предосторожности.
Ранее СМИ сообщили, что полиции удалось нейтрализовать подозреваемого в организации серии взрывов на территории американского Остина.
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