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Трех сотрудников «Почты России» поймали на краже сотен посылок
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Трех сотрудников «Почты России» поймали на краже сотен посылок 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Трех сотрудников московского сортировочного центра "Почты России" и двух водителей грузовиков задержали по подозрению в краже нескольких сотен посылок с электроникой, сообщила пресс-служба предприятия. За подозреваемыми вели круглосуточное видеонаблюдение сотрудники почтовой службы безопасности и полиции.
Делу дали ход после обнаружения жителем Чертанова 12 марта на улице нескольких десятков вскрытых посылок. Представители предприятия полагают, что задержанные причастны к этому и нескольким десяткам других случаев краж отправлений.
Действовали злоумышленники по отработанному сценарию: операторы отбирали в отдельный контейнер наиболее ценные почтовые отправления, содержащие электронику, а затем по поддельной накладной вывозили контейнер за пределы сортировочного центра, перегружали в частный автомобиль и сбывали украденные товары.
Подозреваемым, которые, как отмечается, уже признались в содеянном, грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере».
Всем пострадавшим «Почта России» пообещала компенсировать стоимость пропавших посылок.
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