Преступления против детей становятся циничнее и изощрённее, считают в СК

Зампредседателя СК России отметила, что российские следователи уделяют самое пристальное внимание расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних.

"В последние годы дети все чаще становятся объектом противоправных действий. Преступления против их жизни, прав и свобод становятся все циничнее и изощрённее", — приводит пресс-служба слова Леоненко.

Представитель делегации из РФ сообщила, что глава СК Александр Бастрыкин лично контролирует расследование многих уголовных дел этой категории, благодаря чему «заметно повысилась раскрываемость преступлений, существенно улучшилась работа органов власти, отвечающих за вопросы воспитания и образования детей и подростков, организацию их досуга и всестороннего развития».

По словам Леоненко, за десять лет работы следователи СК России накопили значительный опыт расследования преступлений против несовершеннолетних, разработали и освоили новые технологии следствия, передовые методы криминалистики, методики поиска пропавших детей.

"У нас есть большой опыт международного сотрудничества в этой области — совсем недавно осужден Грозовский (священник Глеб Грозовский — ред.), который пытался скрыться в Израиле . В Калифорнии к 150 годам приговорили (Юсефа) Абрамова за преступления, которые он совершал в Москве. В Новосибирске осужден (Сергей) Кропочкин, который входил в международную сеть распространителей детской порнографии и был выявлен при содействии наших зарубежных коллег", — сказала представитель СК.

Леоненко отметила, что «в современном мире успешная борьба с преступностью возможна лишь совместными усилиями всех государств, и обмен опытом между правоохранительными органами является непреложным условием ее эффективности».

Приозерский городской суд Ленобласти 17 января признал Грозовского виновным в педофилии. Как установил суд, священник надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции . Один преступный эпизод произошёл в 2009 году, два других — в 2013 году. Суд назначил Грозовому 14 лет колонии строгого режима , а также обязал его выплатить каждой из потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации морального ущерба.

Приговором суда в Новосибирской области в феврале этого года Сергею Кропочкину по 145 эпизодам преступной деятельности по целому ряду статей о насильственных действиях в отношении детей назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, а также 1 год и девять месяцев ограничения свободы. Помимо этого, к нему будут применены принудительные меры медицинского характера в амбулаторных условиях по диагнозу «гетеросексуальная педофилия».