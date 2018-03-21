Житель Ульяновска убил жену на дне рождения сына

Жителя Ульяновской области осудили за убийство жены на дне рождения сына

По данным надзорного ведомства, тело женщины с колото-резаными ранами нашли во дворе одного из домов в поселке Поливаново ночью в ноябре прошлого года. Выяснилось, что в тот вечер погибшая вместе с мужем и родственниками праздновала день рождения сына.