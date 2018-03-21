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В Башкирии бывшую заведующую детским садом осудили за мошенничество
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В Башкирии бывшую заведующую детским садом осудили за мошенничество 

АиФ-Уфа 3 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии экс-заведующую детским садом осудили за мошенничество, с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
С 2014 по 2016 годы женщина фиктивно трудоустроила в детсад на несколько должностей свою дочь и распорядилась о начислении ей зарплаты. Фактически девушка не могла работать в детском саду, потому что обучалась в медицинском университете в Уфе.
90 тысяч рублей незаконно начисленного заработка заведующая потратила.
Подсудимая признала свою вину и возместила ущерб. Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
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