В Башкирии бывшую заведующую детским садом осудили за мошенничество

Башкирии экс-заведующую детским садом осудили за мошенничество, с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

С 2014 по 2016 годы женщина фиктивно трудоустроила в детсад на несколько должностей свою дочь и распорядилась о начислении ей зарплаты. Фактически девушка не могла работать в детском саду, потому что обучалась в медицинском университете в Уфе

90 тысяч рублей незаконно начисленного заработка заведующая потратила.

Подсудимая признала свою вину и возместила ущерб. Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.