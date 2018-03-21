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Таксист медленно давал сдачу и был за это избит
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В Сургуте двое мужчин напали на таксиста, который медленно отсчитывал сдачу 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Двое молодых людей в Сургуте (ХМАО) напали на таксиста, который, по их словам, слишком медленно отсчитывал сдачу, сообщает в среду региональное управление МВД.
Водитель такси, как отметили в ведомстве, обратился в полицию, заявив, что по заявке привез группу молодых людей к одному из торговых центров, где у него возник конфликт с пассажирами, в ходе которого 18-летний юноша несколько раз его ударил.
"Причиной стала сдача, которую водитель, по мнению пассажира, давал им слишком медленно. Второй молодой человек, увидев, что у потерпевшего в открытом доступе находятся денежные средства, решил присвоить их себе. Отобрав 2,5 тысячи рублей, он скрылся с места происшествия вместе со своими приятелями", — говорится в сообщении.
В течение короткого времени на одной из улиц города сотрудники полиции задержали молодых людей, приметы которых совпадали с описанными пострадавшим. В УМВД подчеркнули, что водитель опознал в них своих обидчиков. Вскоре полицейские выяснили, что в момент конфликта молодые люди были пьяны.
"В отношении 19-летнего правонарушителя возбуждено уголовное дело по части 30 статьи 158 УК РФ "Кража", в отношении 18-летнего сургутянина решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье КоАП "Побои", — добавили в ведомстве.
Нападения на таксистов в Сургуте происходят регулярно. Так, в феврале двое мужчин путем угроз заставили водителя такси отдать им автомобиль, вернуть который они пообещали только после выкупа в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, в конце прошлого года два пьяных брата ранили ножом другого таксиста и скрылись на его машине, уехав в соседний Нефтеюганский район. В обоих случаях сотрудникам полиции удалось быстро найти и задержать злоумышленников.
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