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Жилец дома сознался в подрыве пятиэтажки в Мурманске
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Жилец дома сознался в подрыве пятиэтажки в Мурманске 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Жилец квартиры пятиэтажке в Мурманске, в которой во вторник произошел взрыв газа, признался следствию, что устроил взрыв при попытке совершить суицид — специально открыл газ и зажег спичку. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщили представители регионального СКР.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом. Обвинение ему еще не предъявлено. Сейчас виновник взрыва находится в реанимационном отделении, у его палаты выставлена охрана.
Взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Мурманске 20 марта. В результате часть здания обрушилась. Погибли три человека.
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