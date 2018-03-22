Жилец дома сознался в подрыве пятиэтажки в Мурманске

Жилец квартиры пятиэтажке в Мурманске , в которой во вторник произошел взрыв газа, признался следствию, что устроил взрыв при попытке совершить суицид — специально открыл газ и зажег спичку. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщили представители регионального СКР

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом. Обвинение ему еще не предъявлено. Сейчас виновник взрыва находится в реанимационном отделении, у его палаты выставлена охрана.

Взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Мурманске 20 марта. В результате часть здания обрушилась. Погибли три человека.