Ещё
Задержаны воры, похищавшие технику из посылок «Почты России» для всей страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержаны воры, похищавшие технику из посылок «Почты России» для всей страны 

Авторадио 1 час назад
Фото: superomsk.ru
Служба безопасности «Почты России» совместно с полицией с поличным задержала преступников, причастных к краже несколько сотен смартфонов и другой техники. Среди задержанных оказалось трое работников «Почты России» и два водителя сторонней грузовой компании. Сценарий краж был следующим: операторы отбирали наиболее ценные почтовые отправления, содержащие электронику. Водители по поддельной накладной вывозили технику за пределы сортировочного центра и продавали на сторону. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Недавно в сети были опубликованы фотографии выброшенных упаковок от посылок «Почты России». В столичном районе Чертаново были обнаружены пустые отправления с дорогой техникой для получателей из Омска и других городов России.
Авторадио: последние новости
Саркози заявил, что его обвиняют без вещественных доказательств - СМИ Девять детей и трое взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Томской области - ГУМЧС В Нижневартовске продавщица за год своровала колбасы на миллион
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого193
С IKEA можно попрощаться14
Генсек НАТО призвал Россию к ответу101
Украинцев используют как лабораторных мышей123
Россиянам проиндексируют пенсии96
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:35
45 гильз и стартовый пистолет: подробности стрельбы в Барвихе
Шоу-бизнес
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
01:13
Российский фрегат уничтожил «противников» в море
Войска Армия
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение