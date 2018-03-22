Задержаны воры, похищавшие технику из посылок «Почты России» для всей страны 

Служба безопасности «Почты России» совместно с полицией с поличным задержала преступников, причастных к краже несколько сотен смартфонов и другой техники. Среди задержанных оказалось трое работников «Почты России» и два водителя сторонней грузовой компании. Сценарий краж был следующим: операторы отбирали наиболее ценные почтовые отправления, содержащие электронику. Водители по поддельной накладной вывозили технику за пределы сортировочного центра и продавали на сторону. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Недавно в сети были опубликованы фотографии выброшенных упаковок от посылок «Почты России». В столичном районе Чертаново были обнаружены пустые отправления с дорогой техникой для получателей из Омска и других городов России.