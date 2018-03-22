Задержаны воры, похищавшие технику из посылок «Почты России» для всей страны

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Саркози заявил, что его обвиняют без вещественных доказательств - СМИ

Девять детей и трое взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Томской области - ГУМЧС

В Нижневартовске продавщица за год своровала колбасы на миллион