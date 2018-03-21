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Воров посылок «Почты России» задержали в Москве
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Воров посылок «Почты России» задержали в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: KM.RU
«Почта России» пресекла деятельность преступной группы, воровавшей посылки из сортировочного центра.
«В результате совместных мероприятий, проведенных подразделениями службы безопасности «Почты России» и сотрудниками полиции, с поличным была задержана преступная группа, причастная к краже нескольких сотен международных почтовых отправлений, в том числе обнаруженных в районе Чертаново города Москвы в марте 2018 года», — передает РИА «Новости» сообщение «Почты России».
Чтобы обезвредить участников преступной группы, служба безопасности «Почты России» вела круглосуточное наблюдения за ними, их контактами и перемещениями. При очередной попытке кражи посылки все злоумышленники были задержаны и переданы сотрудникам полиции.
Группа состояла из трех работников сортировочного центра и двух водителей грузовой компании. При этом операторы отбирали в отдельный контейнер ценные посылки с электроникой, а затем их подельники по поддельной накладной вывозили украденное и продавали.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Сообщается также, что задержанные дают признательные показания, а ущерб адресатам похищенных почтовых отправлений будет возмещен.
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