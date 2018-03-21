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Экс-директор клуба КХЛ «Адмирал» отправлен под домашний арест
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Экс-директор клуба КХЛ «Адмирал» отправлен под домашний арест 

RT на русском 53 минуты назад
Пресс-секретарь Приморского краевого суда Виктория Ковалёва сообщила, что суд постановил отправить на два месяца под домашний арест бывшего директора клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» Илью Спокойнова. «Суд отказал следователю в удовлетворении ходатайства о продлении меры срока содержания под стражей и избрал в отношении Спокойнова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 20 мая 2018 года включительно», — приводит слова Ковалёвой РИА Новости.
Спокойнов обвиняется в мошенничестве. По словам пресс-секретаря суда, экс-директор выпущен из-под стражи.
Ранее клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» погасил задолженность по заработной плате перед игроками и персоналом команды, которая составляла несколько месяцев.
RT на русском: последние новости
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