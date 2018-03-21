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Задержан замначальник ДВ таможенного управления
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В Приморье задержали замначальника Дальневосточного таможенного управления 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © Fotolia / Alexandr Blinov
Первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления Сергей Федоров задержан, рассказали РИА Новости в пресс-службе таможенного управления.
"Мы подтверждаем, что его (Сергея Федорова — ред.) задержали вчера", — сказал представитель таможенного управления, не уточнив подробности дела.
Местное РИА VladNews сообщает, что задержание таможенника может быть связано с уголовным делом предпринимателя из Владивостока, руководителя ЗАО "Дальзавод-Терминал" Родиона Тихонова, который обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей и организации преступного сообщества.
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