Задержан замначальник ДВ таможенного управления

Первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления Сергей Федоров задержан, рассказали РИА Новости в пресс-службе таможенного управления.
"Мы подтверждаем, что его (Сергея Федорова — ред.) задержали вчера", — сказал представитель таможенного управления, не уточнив подробности дела.
Местное РИА VladNews сообщает, что задержание таможенника может быть связано с уголовным делом предпринимателя из Владивостока, руководителя ЗАО "Дальзавод-Терминал" Родиона Тихонова, который обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей и организации преступного сообщества.