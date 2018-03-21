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Во Владивостоке мошенник обманул бизнесмена из Новосибирска
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Во Владивостоке мошенник обманул бизнесмена из Новосибирска 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В полицию с заявлением о мошеннических действиях обратился житель Новосибирска, пострадавший от действий знакомого жителя Владивостока. Потерпевший бизнесмен рассказал, что передал подозреваемому более двух миллионов рублей для того, чтобы он зачислил их на свой счет в банке, а затем перевел деньги в Китай за поставку партии фруктов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на исчтоник правоохранительных органах.
Когда мошенник получил деньги, то заверил, что все финансы будут вовремя отправлены компаньонам в КНР, но свое обещание не выполнил.
После этого он присвоил себе чужую наличность и перестал выходить на связь. Когда коммерсант понял, что его просто обманули, то обратился в полицию.
Мужчина сообщил данные подозреваемого в мошеннических действиях и попросил привлечь его к ответственности.
По факту случившегося стражи порядка проводят проверку.
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