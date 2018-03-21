Во Владивостоке мошенник обманул бизнесмена из Новосибирска

В полицию с заявлением о мошеннических действиях обратился житель Новосибирска , пострадавший от действий знакомого жителя Владивостока . Потерпевший бизнесмен рассказал, что передал подозреваемому более двух миллионов рублей для того, чтобы он зачислил их на свой счет в банке, а затем перевел деньги в Китай за поставку партии фруктов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на исчтоник правоохранительных органах

Когда мошенник получил деньги, то заверил, что все финансы будут вовремя отправлены компаньонам в КНР, но свое обещание не выполнил.

После этого он присвоил себе чужую наличность и перестал выходить на связь. Когда коммерсант понял, что его просто обманули, то обратился в полицию.

Мужчина сообщил данные подозреваемого в мошеннических действиях и попросил привлечь его к ответственности.

По факту случившегося стражи порядка проводят проверку.