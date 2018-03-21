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Юрий Тиунов останется отбывать в колонии пожизненный срок
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Юрий Тиунов останется отбывать в колонии пожизненный срок 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Верховный суд РФ отклонил апелляцию Юрия Тиунова, приговоренного Пермским краевым судом к пожизненному сроку.
Он пытался обжаловать пожизненное заключение, но в суде была доказана его причастность к надругательству над двумя школьниками и убийству еще одного ребенка в Краснокамске, кроме того, он обвинялся и в похищение 12-летней школьницы в Оренбурге.
Напомним, что Юрий Тиунов в Пермском крае в 2011 году совершил особо тяжкие преступления в отношении двух мальчиков, не достигших 14 -летнего возраста. В 2013 году он напал на первоклассника, похитил ребенка, совершил над ним насильственные действия, потом убил мальчика и тело закопал на дачном участке. Место обнаружения тела ребенка Тиунов показал сам во время следственных действий.
Новые преступления он совершил уже в 2017 году в Оренбурге. Здесь пермяк в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сначала попытался напасть на двух девочек 9 и 11 лет, но школьницы оказали ему активное сопротивление, и злоумышленнику не удалось завершить преступный умысле. Позже в этот же день он напал на 12-летнюю школьницу, засунул ее насильно в багажник и вывез на окраину города. Там он совершил особо тяжкое преступление. В операции спасения девочки приняли участие десятки оренбуржцев, все сотрудники правоохранительных органов. Девочку и похитителя обнаружили волонтеры.
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