«Многие считают, что таксисты — это отбросы»

Он был таксистом в 80-е, когда получал в три раза больше средней зарплаты по городу, «бомбил» в 90-е и сегодня по-прежнему работает в такси. Эта работа — далеко не для каждого, у кого есть права, считает житель Владивостока Игорь Лукащук.

— Игорь, расскажите, как давно вы работаете таксистом?

— В такси я работаю с 1980 года. Это были совсем другие времена. Я посмотрел, кто вокруг живет хорошо, а лучше всех тогда получали торговые работники и сфера обслуживания, и решил пойти в такси, в государственное учреждение ВПОПАТ3. Средняя зарплата по городу тогда была 160 рублей. Официально я получал столько же, а неофициально — рублей 600. Работал двенадцатичасовую смену, час давался на обед. В перестройку «бомбил». Стоял вместе с другими таксистами-нелегалами в центре города. Разумеется, у нас была «крыша», которая держала территорию, и если в том была необходимость, выезжала на разборки. За это мы ей платили каждый месяц. «Бомбилой» одно время я зарабатывал очень прилично. Сейчас другие времена, другие заработки. Многие считают, что таксисты — это отбросы.

— Сколько получаете сегодня?

— По-разному. Работаю каждый день с семи утра до шести вечера. Как и многие, состою сразу в двух таксомоторных компаниях. Полтинник в месяц выходит. Доходы, конечно, сильно упали. Стоимость заявки подешевела, ведь конкуренция среди таксистов просто бешеная. Допустим, едешь с района улицы Баляева в центр за 180 рублей, из них 18% забирает себе фирма. Некоторые фирмы берут поменьше. Многие водители работают на арендованных машинах. Их доходы минимальны, потому что каждый день ты должен отбить 800 рублей аренды, если это какой-нибудь Vitz, и больше тысячи за тот же Prius. С другой стороны — если авария, и ты не виноват, никаких проблем у тебя не возникает. Собственная машина убивается быстро. Я меняю ее раз в три года, а для этого тоже надо откладывать деньги.

— Самый прибыльный день для таксиста?

— Новый год. Расценки 31 числа возрастают очень сильно, но на сколько — точно не скажу. В этот день я не работаю принципиально. Выше стоимость поездки в час пик, в праздничные дни, в плохую погоду. У каждой компании своя ценовая политика, которая меняется постоянно, и дать точную раскладку нельзя. Когда на улице снежный буран, я сижу дома на диване. Зачем рисковать ради лишних «трех рублей»? 17 ноября, на дорогах города был настоящий коллапс, я провел перед телевизором.

— Правда ли, что таксист — рискованная профессия? Приходилось ли вам в буквальном смысле слова рисковать жизнью?

— Неоднократно. Три раза «под ножами стоял». Сели ко мне однажды в такси двое мужчин, один вытащил нож, говорит: «Едем туда-то». Мы поехали. И тут я вижу по пути нескольких пьяных офицеров. Остановился, крикнул, мол, помогайте, ребята. Началась драка. Офицеры, тем более пьяные, всегда рады «зарядить» кому-нибудь. Второй случай был на 28-ом километре. Тоже пассажиры вытащили ножи. Тогда меня спас полицейский наряд — скрутили нападавших и отвезли их в участок.

— Часто ли приходится участвовать в дорожных разборках? Ведь приморские водители — народ горячий…

— Бывает. Специально для таких случаев у меня в салоне под ногами лежит монтировка. Достаю ее, если надо. Во-первых, на дороге хамов хватает. Во-вторых, среди пассажиров они тоже попадаются. Во Владивостоке дорожные разборки, к сожалению, обычное дело. Особенно часто лезут в драку молодые водители. Но я никому не угрожаю, я просто защищаюсь, если это необходимо.

— Бывали ли у вас случаи с проблемными пассажирами? Что делали, если человек убегал и не платил?

— За многолетнюю практику выработалась интуиция. Если пассажир выглядит, как бледная тень, хочет ехать сразу по двум и более адресам, значит, может убежать, не заплатив, Был случай — привез девушку на БАМ. Она говорит: «Подождите, сейчас у мамы деньги возьму». Заходит в магазин, а там проход сквозной, и моя пассажирка дает деру. Я за ней. Увидел примерно, куда она побежала. Захожу в подъезд, мимо женщина по лестнице спускается, показывает: «Вон в той квартире наркоманы живут». Стучу в дверь. Из-за двери голос: «Кто там?». Отвечаю: «Свои». Мне открывают. Я захожу. Вижу натуральный притон и, конечно, ту самую девушку, что мне не заплатила. Говорю ей: «Ну что же, раз у вас не получилось, я сам к вам пришел». Тихо-мирно мне отдали деньги. Но вообще подобных ситуаций стараюсь избегать. Если человек мне не нравится, кажется подозрительным — отказываюсь от заявки. Пьяных принципиально не вожу. Когда пассажир начинает «быковать» — не терплю, а просто высаживаю его.

— Куда особенно не любят ездить наши таксисты?

— У каждого водителя свой «черный список». Я очень не люблю ездить в центр, потом что там пробки, встать негде. Если долго простоишь — «паркон» сфотографирует, и тебя оштрафуют на полторы тысячи. Есть проблемные дома, куда никогда не езжу. Летом, например, не брал заявки на Кузнецова, 90 — там были огромные ямы, залитые водой. Сейчас их залатали. В районе100 лет Владивостоке, 57, возле ДОСААФ , собираются делать дороги и никак не соберутся — там огромная трещина, все перекопано, грязища. В час пик вечером не езжу на Автовокзал — с него невозможно выбраться. Таксисты не любят брать заявки туда, откуда не увезешь пассажиров.

— Какие дополнительные требования указывают клиенты, вызывая такси?

— Русский водитель, чистый не прокуренный салон, некурящий водитель, сдача с пяти тысяч — это основные.

— Как известно, у каждого водителя есть рейтинг. От чего он зависит?

— Рейтинг понижается или повышается в зависимости от разных моментов. Каждую неделю он обновляется. Твои позиции могут упасть, если ты прекратил работу, не завершив смену, не обозначил переезд в район непосредственного нахождения, отказался от выполнения автоматически назначенного заказа, несвоевременно изменял статусы при выполнении заказа, отказался от предварительного заказа меньше, чем за 25 минут. Закрыл заказ на сумму ниже, чем фактически взял с пассажира, Этот пункт мне кажется вообще странным. Допустим, пассажир дал тебе не 190, а 200 рублей. Десять рублей — на чай. Если ты попробуешь провести их «мимо кассы», и об этом узнают, с тебя могут высчитать деньги. Спрашивается, почему? Ведь речь идет о твоих законных чаевых. Нельзя материться, нельзя обсуждать ценовую политику компании. Попробуйте напишите в общем чате что-нибудь вроде: «Какие маленькие цены сегодня установили», и вы очень сильно пожалеете. Конечно, рейтинги зависят и от отзывов пассажиров.

— Часто ли вам оставляют чаевые?

— Буквально вчера вез девушку. Она говорит: «Подождите, надо заскочить в одно место». И хотя ожидание было бесплатным, дала мне «на чай» 50 рублей. Но это очень редкий случай. Сейчас не советское время, когда пассажиры редко просили 10-20 копеек сдачи. Такси превратилось в какую-то «маршрутку», и с тебя требуют каждые пять рублей. Не часто бывает, что оставляют 10, 20 рублей чаевых. Могу сказать, что самые щедрые — как раз пожилые пассажиры, которые помнят советское такси.

— Какие главные плюсы работы таксистом? Может быть, то, что ты сам себе хозяин?

— Плюсов — никаких. И сказать, что я сам себе хозяин, не могу. Тебе дают какие-то непонятные малооплачиваемые заявки. Бензин дорожает, поездки дешевеют. Работа в такси — это уже не та «работа в такси». Там много не заработаешь. И удовольствие это, откровенно скажем, сомнительное.