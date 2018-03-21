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Краснодарского депутата расстреляли в машине
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Краснодарского депутата расстреляли в машине 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные в Краснодарском крае обстреляли машину обстреляли машину, в которой находился депутат Туапсинского районного совета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя краевого следственного управления Следственного комитета РФ Наталью Смяцкую.
Инцидент произошел в населенном пункте Ольгинка.
«Стреляли в машину. Угрозы его (пострадавшего — прим. "Ленты.ру") жизни сейчас нет», — рассказала она.
Депутат получил ранение, его доставили в одну из местных больниц. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, а также незаконному обороту оружия и боеприпасов.
По информации «Интерфакса», пострадавший — депутат районного совета Артур Подольский. «Неизвестный выстрелил не менее трех раз по машине, которой управлял депутат. Две пули задели Подольского по касательной, он был госпитализирован и в настоящее время находится на обследовании в Краснодаре», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.
Он добавил, что несколько месяцев назад было совершено покушение на брата депутата — предпринимателя Тимура Подольского. В декабре прошлого года в него выстрелили в одной из гостиниц, он был ранен.
По информации источников «Интерфакса», братья Подольские — сыновья криминального авторитета Вальтера Арутюняна, застреленного киллером в 2013 году.
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