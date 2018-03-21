Краснодарского депутата расстреляли в машине

Неизвестные в Краснодарском крае обстреляли машину обстреляли машину, в которой находился депутат Туапсинского районного совета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя краевого следственного управления Следственного комитета РФ Наталью Смяцкую.

Инцидент произошел в населенном пункте Ольгинка.

«Стреляли в машину. Угрозы его (пострадавшего — прим. "Ленты.ру") жизни сейчас нет», — рассказала она.

Депутат получил ранение, его доставили в одну из местных больниц. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, а также незаконному обороту оружия и боеприпасов.

По информации «Интерфакса», пострадавший — депутат районного совета Артур Подольский. «Неизвестный выстрелил не менее трех раз по машине, которой управлял депутат. Две пули задели Подольского по касательной, он был госпитализирован и в настоящее время находится на обследовании в Краснодаре », — рассказал источник агентства в правоохранительных органах

Он добавил, что несколько месяцев назад было совершено покушение на брата депутата — предпринимателя Тимура Подольского. В декабре прошлого года в него выстрелили в одной из гостиниц, он был ранен.

По информации источников «Интерфакса», братья Подольские — сыновья криминального авторитета Вальтера Арутюняна, застреленного киллером в 2013 году.