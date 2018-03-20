Ещё
Известного новосибирского адвоката и бывшего судью осудили за мошенничество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Известного новосибирского адвоката и бывшего судью осудили за мошенничество 

pasmi.ru 5 часов назад
Бывшему судье Александру Самкову, ныне известному в Новосибирске адвокату, вынесли приговор по делу о мошенничестве. Суд установил, что экс-судья пытался похитить почти два миллиона рублей у бывшей банковской служащей, которой за хищение миллиарда рублей грозил серьезный тюремный срок.
Мошенник мошенника видит издалека
Потерпевшей по уголовному делу Самкова проходила бывшая замуправляющего новосибирским филиалом ВТБ Ирина Долгова, которая также является обвиняемой по делу о миллиардном хищении средств банка. По словам Долговой, в начале 2016 года адвокат вышел на нее сам и проявил знание всех материалов ее дела, хотя ни разу не присутствовал на процессе. Также Самков похвастался своими связями в суде и прокуратуре, предсказал Долговой восемь лет колонии и предложил значительно смягчить приговор (до трех лет и восьми месяцев лишения свободы) при помощи взяток своим знакомым.
Требуемая адвокатом сумма составила 1,8 млн рублей. Еще за восемь миллионов рублей Самков пообещал оградить подсудимую от финансовых претензий ВТБ. Дополнительным условием для смягчения приговора должно было стать признание Долговой своей вины и отказ от апелляции. Женщину предложение «решалы» не устроило и она обратилась в ФСБ. Самкова задержали в апреле 2016 года и он сразу же заявил, что хотел похитить деньги и ни о каких взятках речи не шло.
Приговором суда Александру Самкову назначили три года условно и на такой же срок запретили заниматься адвокатской деятельностью.
pasmi.ru: последние новости
В Москве сотрудники ФСБ и МВД заподозрены в получении особо крупной взятки Глава столичного управления СКР Александр Дрыманов явился в суд для допроса Замначальника СУ МВД по Воронежу брал взятки под прицелом видеокамеры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России75
Отец Литвиненко назвал убийцу сына136
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля22
Россияне приготовились затянуть пояса384
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение