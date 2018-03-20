Известного новосибирского адвоката и бывшего судью осудили за мошенничество

Бывшему судье Александру Самкову , ныне известному в Новосибирске адвокату, вынесли приговор по делу о мошенничестве. Суд установил, что экс-судья пытался похитить почти два миллиона рублей у бывшей банковской служащей, которой за хищение миллиарда рублей грозил серьезный тюремный срок.

Мошенник мошенника видит издалека

Потерпевшей по уголовному делу Самкова проходила бывшая замуправляющего новосибирским филиалом ВТБ Ирина Долгова , которая также является обвиняемой по делу о миллиардном хищении средств банка. По словам Долговой, в начале 2016 года адвокат вышел на нее сам и проявил знание всех материалов ее дела, хотя ни разу не присутствовал на процессе. Также Самков похвастался своими связями в суде и прокуратуре , предсказал Долговой восемь лет колонии и предложил значительно смягчить приговор (до трех лет и восьми месяцев лишения свободы) при помощи взяток своим знакомым.

Требуемая адвокатом сумма составила 1,8 млн рублей. Еще за восемь миллионов рублей Самков пообещал оградить подсудимую от финансовых претензий ВТБ. Дополнительным условием для смягчения приговора должно было стать признание Долговой своей вины и отказ от апелляции. Женщину предложение «решалы» не устроило и она обратилась в ФСБ . Самкова задержали в апреле 2016 года и он сразу же заявил, что хотел похитить деньги и ни о каких взятках речи не шло.

Приговором суда Александру Самкову назначили три года условно и на такой же срок запретили заниматься адвокатской деятельностью.