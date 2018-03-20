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Полицейские не дали раздеться двум школьницам в московском метро
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Полицейские не дали раздеться двум школьницам в московском метро 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
В столичном метро задержаны две несовершеннолетние девушки, пытавшиеся раздеться в знак равноправия, но их задержали полицейские.
В московском метрополитене на станции «Площадь революции» задержали двух несовершеннолетних школьниц 13 и 16 лет, которые решили раздеться во славу равноправия, сообщает telegram-канал Mash.
«Девочки спустились в подземку в час пик и начали раздеваться. Одна успела скинуть с себя только куртку, а вот вторая дошла до белья», — отмечают авторы канала. Большего им не дали сделать стражи порядка. В отделе полиции девушки заявили, что хотели провести акцию как участницы Femen, чтобы обрести популярность.
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