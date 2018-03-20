Полицейские не дали раздеться двум школьницам в московском метро

В столичном метро задержаны две несовершеннолетние девушки, пытавшиеся раздеться в знак равноправия, но их задержали полицейские.

В московском метрополитене на станции «Площадь революции» задержали двух несовершеннолетних школьниц 13 и 16 лет, которые решили раздеться во славу равноправия, сообщает telegram-канал Mash.

«Девочки спустились в подземку в час пик и начали раздеваться. Одна успела скинуть с себя только куртку, а вот вторая дошла до белья», — отмечают авторы канала. Большего им не дали сделать стражи порядка. В отделе полиции девушки заявили, что хотели провести акцию как участницы Femen, чтобы обрести популярность.