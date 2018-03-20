После стрельбы по машине ГИБДД в Петербурге возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы по полицейским в Петербурге , сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону. В действиях 56-летнего жителя Северной столицы усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела стал инцидент. Который произошел на Коломяжском проспекте в ночь на 20 марта. Там стражи порядка остановили Hummer, проверили у водителя иномарки документы и попросили открыть багажник. В ответ мужчина достал пистолет «Оса» и начал стрелять по стражам порядке и машине ГИБДД . Полицейские начали преследование нарушителя. Мужчине удалось скрыться, а его автомобиль позже обнаружили на улице Горной. Пистолет с патронами отправлен на экспертизу. Личность подозреваемого уже установлена.