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После стрельбы по машине ГИБДД в Петербурге возбуждено уголовное дело
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Над Су-57 нависла угроза

После стрельбы по машине ГИБДД в Петербурге возбуждено уголовное дело 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы по полицейским в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону. В действиях 56-летнего жителя Северной столицы усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела стал инцидент. Который произошел на Коломяжском проспекте в ночь на 20 марта. Там стражи порядка остановили Hummer, проверили у водителя иномарки документы и попросили открыть багажник. В ответ мужчина достал пистолет «Оса» и начал стрелять по стражам порядке и машине ГИБДД. Полицейские начали преследование нарушителя. Мужчине удалось скрыться, а его автомобиль позже обнаружили на улице Горной.
Пистолет с патронами отправлен на экспертизу. Личность подозреваемого уже установлена.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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