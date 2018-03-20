В Чувашии в суд направлено уголовное дело в отношении членов организованной группы, распространявших наркотики

В сентябре прошлого года в Чебоксарах сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике задержали уроженца соседней республики, в последнее время проживающего в Чебоксарах. У предполагаемого сбытчика, который собирался совершить так называемые закладки по различным адресам в Чебоксарах, было изъято порядка 40 граммов синтетического наркотического средства. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий один за другим были выявлены и остальные участники организованной группы, обвиняемой в сбыте наркотиков в период с декабря 2014 по февраль 2017 года. Всего из незаконного оборота полицейские изъяли около четырех с половиной килограммов «спайса».

В ходе расследования уголовного дела, материалы которого составили 53 тома, были допрошены более 40 свидетелей, проведено 145 судебных экспертиз, изучены сотни вещественных доказательств. Следственной частью Следственного управления МВД по Чувашской Республике членам организованной группы предъявлено обвинение в 73 особо тяжких преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах.