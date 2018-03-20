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Более 1000 коробок алкоголя изъяли полицейские в Ижевске
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Более 1000 коробок алкоголя изъяли полицейские в Ижевске 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. На базах в Ленинском районе Ижевска полиция вместе с сотрудниками Росгвардии изъяла более 1000 коробок алкогольной продукции. Также правоохранители обнаружили 300 л спиртосодержащей жидкости, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
В результате проверочной закупки сотрудники установили, что на товаре отсутствует маркировки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК России («Перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»).
Алкоголь направили на исследование.
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