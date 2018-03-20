В Краснодаре обнаружили тела трех мужчин в подвале

В Краснодаре возбудили дело после обнаружения тел трёх мужчин в подвале

"По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", — сказала Смяцкая. Уточняется, что сообщение об обнаружении в недостроенном доме по улице Тенистой тел трех мужчин поступило правоохранителям в воскресенье.

Отмечается, что тела 37 и 44-летнего мужчин с колото-резаными ранениями находились в подвальном помещении, приблизительная давность наступления их смерти составляет около одного месяца. Как добавили в СУСК, в одной из комнат найдено тело 42-летнего мужчины без определенного места жительства.