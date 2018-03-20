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В Краснодаре обнаружили тела трех мужчин в подвале
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В Краснодаре возбудили дело после обнаружения тел трёх мужчин в подвале 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбудили в Краснодаре, где в подвале недостроенного дома были найдены тела трёх мужчин, у двоих из которых обнаружены признаки насильственной смерти, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.
Уточняется, что сообщение об обнаружении в недостроенном доме по улице Тенистой тел трех мужчин поступило правоохранителям в воскресенье.
"По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", — сказала Смяцкая.
Отмечается, что тела 37 и 44-летнего мужчин с колото-резаными ранениями находились в подвальном помещении, приблизительная давность наступления их смерти составляет около одного месяца. Как добавили в СУСК, в одной из комнат найдено тело 42-летнего мужчины без определенного места жительства.
По предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной его смерти явилась пневмония, пояснили в СК.
"Следствием будут проверены все версии случившегося, в том числе совершение двойного убийства 42-летним мужчиной и последующая его смерть ввиду имевшегося заболевания", — добавили в ведомстве.
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