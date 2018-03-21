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Банк «Первомайский» опроверг причастность сотрудников к обману клиента на Кубани
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Банк «Первомайский» опроверг причастность сотрудников к обману клиента на Кубани 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Банк «Первомайский» опроверг причастность своих сотрудников к обману местной жительницы, которая якобы лишилась жилья из-за мошенничества работников финансовой организации и частной компании «Кэш/Дом», сообщили ТАСС в среду в управлении экономической безопасности кредитной организации.
Ранее в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что, как установила прокуратура Усть-Лабинского района, сотрудники «Первомайского» и компании «Кэш/Дом» ввели в заблуждение местную жительницу при получении потребительского кредита, и она подписала договор купли— продажи дома, который переходил в собственность компании и становился объектом залога в банке, и договор найма своего дома. По данным прокуратуры, когда женщина обратилась в банк для досрочного погашения кредита, то обнаружила, что уже не является собственником дома, в котором живет. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
"В настоящее время банк «Первомайский» по указанному выше факту дает пояснения правоохранительным органам города Усть-Лабинска, опровергающие какую-либо причастность сотрудников банка к обману гражданки", — говорится в комментарии кредитной организации.
Председатель правления банка Алла Кулакова рассказала ТАСС, что «Кэш/Дом» действительно является клиентом банка. В компании считают, что потерпевшая обманывает правоохранительные органы, и, по информации банка, «АО „Кэш/ Дом“ подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении данной гражданки по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос), и прекращении уголовного дела, в связи с отсутствием события преступления».
Ранее сообщалось, что, по данным пресс-службы краснодарского депутата Госдумы Натальи Костенко, к парламентарию обращались другие жители Кубани с похожими историями, в которых также фигурировали названия банка «Первомайский» и частной фирмы «Кэш/Дом». По данным пресс-службы Костенко, в подобные ситуации попали более 30 жителей Кубани. После изучения представленных документов депутат обратилась с запросами в Генеральную прокуратуру и Центральный Банк с просьбой разобраться в ситуации.
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