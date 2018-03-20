Суд Перми отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли на мусорке 

Подозреваемому в убийстве женщины, тело которой 17 марта нашли рядом с мусорными баками в пермском микрорайоне Вышка-2, определили меру пресечения. Ближайшие месяцы мужчина проведет в СИЗО.
— По предварительной информации, житель Вышки-2 нанес удары малознакомой женщине и вынес ее тело из квартиры. Затем его обнаружили жители города, — сообщили в Мотовилихинском районном суде. — Подозреваемый будет заключен под стражу на два месяца. За это время будут установлены все обстоятельства преступления.
Ранее стало известно, что после того как на мусорке нашли тело женщины, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». В соцсетях сообщали, что тело было завернуто в черный полиэтиленовый пакет, но, по словам жительницы микрорайона, тело ничем не было прикрыто.