Суд Перми отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли на мусорке

Подозреваемому в убийстве женщины, тело которой 17 марта нашли рядом с мусорными баками в пермском микрорайоне Вышка-2, определили меру пресечения. Ближайшие месяцы мужчина проведет в СИЗО

— По предварительной информации, житель Вышки-2 нанес удары малознакомой женщине и вынес ее тело из квартиры. Затем его обнаружили жители города, — сообщили в Мотовилихинском районном суде. — Подозреваемый будет заключен под стражу на два месяца. За это время будут установлены все обстоятельства преступления.