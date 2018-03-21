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В Москве заочно арестован банкир за вывод более 2 млрд рублей
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В Москве заочно арестован банкир за вывод более 2 млрд рублей 

BFM.RU 4 часа назад
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего владельца банка «БФГ-кредит» Павла Дойнова, обвиняемого в растрате. Мера пресечения исчисляется с момента задержания Дойнова. Он объявлен в международный розыск, пишет газета «Коммерсантъ».
Дойнов похитил более 2,3 млрд рублей из банка, где держали cвои средства в числе прочих Первый канал и ВГТРК, а также департамент строительства Москвы. Деньги выводились из банка под видом кредитов с декабря 2015 года по февраль 2016 года.
Павел Дойнов уехал из России еще до возбуждения уголовного дела. Банк «БФГ-кредит» лишился лицензии летом 2016 года. На 1 января 2018 года задоленность банка составляла более 42 млрд рублей.
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