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Украинское следствие расширило обвинения в отношении Рубана
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Украинское следствие расширило обвинения в отношении Рубана 

РИА Новости 3 часа назад
КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Следствие расширило перечень статей, по которым подозревают главу центра освобождения пленных на Украине Владимира Рубана, в частности, дополнив этот список статьей «сговор с целью насильственного захвата государственной власти», сообщил прокурор Генпрокуратуры Украины.
"Пятнадцатого марта Рубан был уведомлен дополнительно о новом подозрении и изменении ранее сообщенного подозрения", — сказал прокурор во вторник в Апелляционном суде Киева во время рассмотрения апелляции на арест Рубана.
Он сообщил, что перечень вменяемых Рубану обвинений расширен статьями «заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти», «подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя по предварительному сговору лиц», «подготовка к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц» и «содействие ДНР».
Рубан ранее был задержан Службой безопасности Украины при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Служба безопасности страны вызвала депутата Верховной рады Надежду Савченко, ранее осужденную в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованную указом президента РФ, на допрос по делу. Сообщалось, что Рубан вместе с Савченко посещал Донбасс. Однако украинская пограничная служба не пропустила их на неподконтрольную Киеву территорию региона. СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе. Савченко присутствовала на суде в Киеве, где избиралась мера пресечения задержанному. Она изъявила желание взять Рубана на поруки, однако суд его арестовал.
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