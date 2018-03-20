Украинское следствие расширило обвинения в отношении Рубана

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости . Следствие расширило перечень статей, по которым подозревают главу центра освобождения пленных на Украине Владимира Рубана , в частности, дополнив этот список статьей «сговор с целью насильственного захвата государственной власти», сообщил прокурор Генпрокуратуры Украины.

"Пятнадцатого марта Рубан был уведомлен дополнительно о новом подозрении и изменении ранее сообщенного подозрения", — сказал прокурор во вторник в Апелляционном суде Киева во время рассмотрения апелляции на арест Рубана.

Он сообщил, что перечень вменяемых Рубану обвинений расширен статьями «заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти», «подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя по предварительному сговору лиц», «подготовка к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц» и «содействие ДНР».

Рубан ранее был задержан Службой безопасности Украины при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца.