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Суд арестовал сотрудников ФСБ и МВД, обвиняемых во взяточничестве
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Суд арестовал сотрудников ФСБ и МВД, обвиняемых во взяточничестве 

BFM.RU 2 часа назад
Московский гарнизонный военный суд санкционировал арест сотрудников ФСБ и замначальника УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве в рамках дела о получении взятки в размере 6 млн рублей за незаконное оформление иностранных граждан на миграционный учет. Об этом Business FM сообщили в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Владимиру Безрукову, Николай Комарову и Юрию Васильеву меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала помощник председателя суда Татьяна Светкина.
По ее словам, суд отправил Комарова и Безрукова в СИЗО до 19 мая, а Васильева — до 20 мая. Всем троим инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Причем Комарову уже предъявлено обвинение, а Васильев и Безруков находятся в статусе подозреваемых.
Ранее стало известно, что Военное следственное управлением СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении военнослужащих управления «М» ФСБ России В. Безрукова и оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ России Н. Комарова, а также заместителя начальника ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Ю. Васильева. Дело расследуется по факту получения и дачи взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). В числе предполагаемых взяткодателей назывались некие Сеидов и Караев.
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