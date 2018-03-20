Жительницу Смоленской области осудили за удерживание похищенных супругов

Уголовное дело в отношении 50-летней жительницы региона было возбуждено по статье «незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Женщина не была членом организованной группы и не знала о фактах и мотивах похищения, однако за 30 тысяч рублей по просьбе похитителей согласилась удерживать престарелых супругов из Москвы в малонаселенной деревне Починковского района, отмечает прокуратура

Похищенные находились в этой деревне с лета 2013 года, 8 марта 2014 года из-за отсутствия должной медицинской помощи удерживаемый мужчина скончался. Женщина пробыла в этом «заключении» по ноябрь 2014 года.

Суд установил, что она пресекала их попытки покинуть территорию домовладения, а также предоставляла им возможность постоянно употреблять алкоголь, который в неограниченном количестве доставляли участники организованной преступной группы.

"Приговором суда подсудимая признана виновной в совершении инкриминируемого преступления и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы выделено в отдельное производство.