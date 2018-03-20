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Жительницу Смоленской области осудили за удерживание похищенных супругов
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Жительницу Смоленской области осудили за удерживание похищенных супругов 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЯНСК, 20 мар — РИА Новости. Жительницу Смоленской области, которая более года за деньги насильно удерживала похищенных престарелых супругов, один из которых впоследствии скончался, приговорили к трем годам колонии, сообщает прокуратура региона.
Уголовное дело в отношении 50-летней жительницы региона было возбуждено по статье «незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Женщина не была членом организованной группы и не знала о фактах и мотивах похищения, однако за 30 тысяч рублей по просьбе похитителей согласилась удерживать престарелых супругов из Москвы в малонаселенной деревне Починковского района, отмечает прокуратура.
Похищенные находились в этой деревне с лета 2013 года, 8 марта 2014 года из-за отсутствия должной медицинской помощи удерживаемый мужчина скончался. Женщина пробыла в этом «заключении» по ноябрь 2014 года.
Суд установил, что она пресекала их попытки покинуть территорию домовладения, а также предоставляла им возможность постоянно употреблять алкоголь, который в неограниченном количестве доставляли участники организованной преступной группы.
"Приговором суда подсудимая признана виновной в совершении инкриминируемого преступления и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы выделено в отдельное производство.
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