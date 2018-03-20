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Сотрудник ФСБ получил 200 тысяч юаней за российскую гостайну
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Сотрудник ФСБ получил 200 тысяч юаней за российскую гостайну 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Забайкальский краевой суд приговорил к 14 годам заключения бывшего сотрудника ФСБ по Сибирскому военному округу Максима Кондратьева за государственную измену. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Подсудимый признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Отбывать наказание бывший сотрудник спецслужб будет в колонии строгого режима. Суд также лишил офицера воинского звания.
Сослуживец Кондратьева по ФСБ Намсарай Дамбаев был осужден на восемь лет по той же статье за пособничество.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
По версии следствия, Кондратьев получал задания от сотрудника Министерства безопасности КНР и передавал ему за денежное вознаграждение сведения о деятельности ФСБ. Всего обвиняемые получили 200 тысяч юаней.
Осужденные обжаловали приговор в Верховном суде России.
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