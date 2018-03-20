Сотрудник ФСБ получил 200 тысяч юаней за российскую гостайну

Забайкальский краевой суд приговорил к 14 годам заключения бывшего сотрудника ФСБ по Сибирскому военному округу Максима Кондратьева за государственную измену. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Подсудимый признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Отбывать наказание бывший сотрудник спецслужб будет в колонии строгого режима . Суд также лишил офицера воинского звания.

Сослуживец Кондратьева по ФСБ Намсарай Дамбаев был осужден на восемь лет по той же статье за пособничество.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

По версии следствия, Кондратьев получал задания от сотрудника Министерства безопасности КНР и передавал ему за денежное вознаграждение сведения о деятельности ФСБ. Всего обвиняемые получили 200 тысяч юаней.