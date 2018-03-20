Рубана оставили под арестом

Апелляционный суд Киева отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил под стражей на два месяца главу центра освобождения пленных на Украине Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов.
«Примененную к Владимиру Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 мая 2018 года оставить без изменений, а поданную апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — сказал судья, передает РИА «Новости».
Также суд отказался удовлетворить ходатайство депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко о взятии Рубана на поруки.
Рубан с начала конфликта в Донбассе глава «Офицерского корпуса» занимался переговорами об освобождении пленных, выполняя функцию посредника между сторонами переговоров.
Его задержали на КПВВ в Донбассе 8 марта по обвинеию в подготовке терактов на Украине и покушения на президента Петра Порошенко. Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко рассказал о том, что спецоперация по нейтрализации Рубана продолжалась около 10 месяцев.