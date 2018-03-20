Рубана оставили под арестом

Суд Киева оставил Рубана под стражей

«Примененную к Владимиру Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 мая 2018 года оставить без изменений, а поданную апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — сказал судья, передает РИА «Новости». Апелляционный суд Киева отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил под стражей на два месяца главу центра освобождения пленных на Украине Владимира Рубана , подозреваемого в подготовке терактов.

Рубан с начала конфликта в Донбассе глава «Офицерского корпуса» занимался переговорами об освобождении пленных, выполняя функцию посредника между сторонами переговоров.