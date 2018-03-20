Ещё
Рубана оставили под арестом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд Киева оставил Рубана под стражей 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Апелляционный суд Киева отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил под стражей на два месяца главу центра освобождения пленных на Украине Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов.
«Примененную к Владимиру Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 мая 2018 года оставить без изменений, а поданную апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — сказал судья, передает РИА «Новости».
Также суд отказался удовлетворить ходатайство депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко о взятии Рубана на поруки.
Рубан с начала конфликта в Донбассе глава «Офицерского корпуса» занимался переговорами об освобождении пленных, выполняя функцию посредника между сторонами переговоров.
Его задержали на КПВВ в Донбассе 8 марта по обвинеию в подготовке терактов на Украине и покушения на президента Петра Порошенко. Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко рассказал о том, что спецоперация по нейтрализации Рубана продолжалась около 10 месяцев.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Соратник Березовского оказался задушен собачьим поводком Подозреваемый в резонансном убийстве лыжницы найден мертвым в СИЗО Саркози задержан во Франции
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии80
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора179
В Киеве дали ответ по выборам в РФ23
Порошенко нашел замену российскому газу295
Крымский мост готовят к открытию80
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение