В Бишкеке перекрыли канал поставки жидкого наркотика из Афганистана

Сотни жизней спасли сотрудники МВД Кыргызстане . Оперативники перекрыли в Бишкеке транзитный канал поставки жидкого наркотика из Афганистана . Задержаны несколько человек, передает «МИР 24».

При обыске в квартире подозреваемых обнаружили восемь двухлитровых пластиковых бутылок с жидкостью, похожей на сок. Позже эксперты выяснили, что это наркотик. Для продажи его разливали в мелкие емкости из под меда. Сейчас оперативники разыскивают всех, кто мог быть причастен к транзиту.

По Уголовному кодексу Кыргызстана, за незаконное изготовление и сбыт наркотиков преступников ждет наказание до 12 лет лишения свободы.

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