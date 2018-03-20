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В Бишкеке перекрыли канал поставки жидкого наркотика из Афганистана
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В Бишкеке перекрыли канал поставки жидкого наркотика из Афганистана 

Мир24 5 часов назад
Сотни жизней спасли сотрудники МВД в Кыргызстане. Оперативники перекрыли в Бишкеке транзитный канал поставки жидкого наркотика из Афганистана. Задержаны несколько человек, передает «МИР 24».
При обыске в квартире подозреваемых обнаружили восемь двухлитровых пластиковых бутылок с жидкостью, похожей на сок. Позже эксперты выяснили, что это наркотик. Для продажи его разливали в мелкие емкости из под меда. Сейчас оперативники разыскивают всех, кто мог быть причастен к транзиту.
По Уголовному кодексу Кыргызстана, за незаконное изготовление и сбыт наркотиков преступников ждет наказание до 12 лет лишения свободы.
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