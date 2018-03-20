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Учредитель ОАО «Региональная инвестиционная компания» приговорен к тюремному сроку за обман краснодарских дольщиков
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Учредитель ОАО «Региональная инвестиционная компания» приговорен к тюремному сроку за обман краснодарских дольщиков 

Новая Кубань 6 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 марта — Новая Кубань. Первомайский районный суд города Краснодара признал Алексея Кобзева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение денежных средств граждан путем обмана, совершенное в крупном и особо крупных размерах).
Кобзев является учредителем и фактическим руководителем ОАО «Региональная инвестиционная компания».
С 2011 по 2012 годы он привлекал денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома, разрешительных документов не имелось, работы не велись.
К счастью пострадали всего 3 человека, ущерб составил более 2 млн рублей.
В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что Кобзев приговоре к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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