Учредитель ОАО «Региональная инвестиционная компания» приговорен к тюремному сроку за обман краснодарских дольщиков

Краснодар . 20 марта — Новая Кубань. Первомайский районный суд города Краснодара признал Алексея Кобзева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение денежных средств граждан путем обмана, совершенное в крупном и особо крупных размерах).

Кобзев является учредителем и фактическим руководителем ОАО «Региональная инвестиционная компания».

С 2011 по 2012 годы он привлекал денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома, разрешительных документов не имелось, работы не велись.

К счастью пострадали всего 3 человека, ущерб составил более 2 млн рублей.