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Следствие назначило психиатрическую экспертизу подростку, стрелявшему в школе в Ивантеевке
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Следствие назначило психиатрическую экспертизу подростку, стрелявшему в школе в Ивантеевке 

ТАСС 7 часов назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Следователи назначили стационарную психолого-психиатрическую экспертизу в институте им. Сербского девятикласснику, устроившему стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке в прошлом году.
Об этом ТАСС сообщил во вторник источник, близкий к следствию.
"В понедельник следователи назначили подростку стационарную судебную психолого-психиатрическую экспертизу в ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и психологии им. В. П. Сербского» Минздрава РФ", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь адвокат школьника Виктор Запрудский подтвердил агентству данную информацию, отметив, что его подзащитный будет доставлен во вторник в медицинское учреждение. «Следствие решило, что экспертиза будет проводиться стационарно, то есть мой подзащитный будет находиться в больнице не менее 21 дня под охраной УФСИН», — сказал защитник. По его словам, такой большой срок обусловлен тем, что с обвиняемым будут проводиться собеседования и подготовительные мероприятия к самой экспертизе. Как пояснил Запрудский, экспертам на исследование направлены все материалы уголовного дела и медицинские документы подростка.
5 сентября 2017 года ученик 9-го класса принес в школу самодельные взрывпакеты, топор и пневматическое оружие. Он выстрелил из него в учительницу, ударил ее топором, а пиротехнические средства взорвал. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с различными травмами.
Подростку вменялось совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное из хулиганских побуждений общественно опасным способом") и ч. 3 ст. 213 ("Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ.
Позднее следствие ужесточило обвинение и добавило подростку три статьи: ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом"), ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и ч. 1 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств") УК РФ.
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