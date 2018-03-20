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В Твери возбудили дело после смерти пациентки с неверным диагнозом
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В Твери возбудили дело после смерти пациентки с неверным диагнозом 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
БРЯНСК, 20 мар — РИА Новости. Следствие в Твери возбудило уголовное дело после смерти пациентки, которой, по версии следствия, изначально был выставлен неверный диагноз в больнице, сообщает СУ СК по региону.
"Установлено, что имеются расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
По данным следствия, в мае прошлого года 73-летняя жительница города Нелидово была госпитализирована в Нелидовской ЦРБ с предварительным диагнозом гастроэнтерит. Спустя несколько дней в связи с ухудшением состояния здоровья ее перевели в тверскую Областную клиническую больницу. Менее чем через две недели женщина скончалась в больнице из-за острой почечной недостаточности с развитием отека головного мозга, отмечает СК.
Сейчас допрашивают медперсонал больницы, идет исследование документов, а также иные следственные и процессуальные действия. Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза качества оказанной пациентке медицинской помощи, отмечается в сообщении.
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