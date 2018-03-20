68-летний калужанин погиб, выгуливая собаку 

Вечером 19-марта во дворе дома №127 на Московской улице в Калуге было обнаружено тело 68-летнего мужчины. Фото пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области По сообщению пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области, мужчина жил неподалеку и в этот вечер выгуливал свою собаку. Фото В. Гуськова Примерно в 20.40 между ним и другим мужчиной произошел конфликт, который перерос в драку. Пенсионер упал и скончался еще до приезда скорой помощи. Второй участник драки скрылся с места происшествия. Сейчас СКР проводит проверку. Опрошены очевидцы, с места происшествия изъята видеозапись с камеры наблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти. СКР обратился ко всем, кто располагает информацией об этом происшествии, помочь следствию. Сообщения принимаются по телефону (910) 592-13-90.