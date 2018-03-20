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В Забайкалье осудили ФСБшника, продавшего родину за юани
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В Забайкалье осудили ФСБшника, продавшего родину за юани 

pasmi.ru 7 часов назад
Бывшего сотрудника УФСБ по Сибирскому военному округу осудили за государственную измену. Чекист променял честь и секретные сведения на юани, полученные от китайских спецслужб.
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Уголовное дело бывшего старшего оперуполномоченного УФСБ по СВО Максима Кондратьева рассматривалось в Забайкальском краевом суде. Вместе с Кондратьевым на скамье подсудимых оказался его знакомый, выступавший посредником при передаче секретных данных.
Суд установил, что с 2006 по 2008 год чекист получал задания от сотрудника министерства безопасности Китая, собирал сведения о деятельности ФСБ и на флэш-накопителях передавал их в обмен на деньги. За свою карьеру двойного агента Кондратьев успел заработать 200 тысяч юаней (около 1,8 млн рублей).
Изменника приговорили к 14 годам колонии строгого режима, лишив воинского звания. Посредник получил восемь лет колонии. Подельники уже подали апелляцию в Верховный суд.
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