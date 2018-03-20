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В Клину задержали мужчину, проломившего голову оппоненту
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В Клину задержали мужчину, проломившего голову оппоненту 

РИАМО 7 часов назад
В подмосковном Клину задержали мужчину, который в ссоре разбил голову своему оппоненту, от чего тот скончался, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, 17 марта в Высоковске на улице Текстильной в квартире обнаружили труп человека 1986 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. По результатам судебно-медицинского исследования выяснилось, что его смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
«По данному факту следственным отделом по Клину ГСУ СК России по Московской области 19 марта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего — ред.). Преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что подозреваемого задержали.
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