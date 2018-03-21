В Санкт-Петербурге сотрудниками МВД России входе операции по пресечению противоправной деятельности сотрудников автосалонов изъято более трехсот автомобилей

Ранее сообщалось о пресечении сотрудниками МВД России преступной деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошенничеств при продаже автомобилей. Следствием выявлена и задокументирована мошенническая схема, связанная с продажей автомашин «эконом-класса» в кредит по завышенным ценам. «В результате масштабных следственно-оперативных мероприятий, в том числе обысков в семи петербургских автосалонах, входивших в преступную схему, сотрудники полиции изъяли 364 автомобиля, бухгалтерскую документацию, а также иные документы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Среди них специальные инструкции по психологическому воздействию на клиентов. Эти инструкции менеджеры использовали для «обработки» граждан, склоняя их к заключению договоров», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк В настоящее время наложен арест на расчетные счета указанных автосалонов. Девятнадцать человек, подозреваемых в причастности к преступной деятельности, задержаны в порядке 91 статьи УПК Российской Федерации