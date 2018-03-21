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В Санкт-Петербурге сотрудниками МВД России входе операции по пресечению противоправной деятельности сотрудников автосалонов изъято более трехсот автомобилей
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В Санкт-Петербурге сотрудниками МВД России входе операции по пресечению противоправной деятельности сотрудников автосалонов изъято более трехсот автомобилей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Ранее сообщалось о пресечении сотрудниками МВД России преступной деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошенничеств при продаже автомобилей.
Следствием выявлена и задокументирована мошенническая схема, связанная с продажей автомашин «эконом-класса» в кредит по завышенным ценам.
«В результате масштабных следственно-оперативных мероприятий, в том числе обысков в семи петербургских автосалонах, входивших в преступную схему, сотрудники полиции изъяли 364 автомобиля, бухгалтерскую документацию, а также иные документы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Среди них специальные инструкции по психологическому воздействию на клиентов. Эти инструкции менеджеры использовали для «обработки» граждан, склоняя их к заключению договоров», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время наложен арест на расчетные счета указанных автосалонов. Девятнадцать человек, подозреваемых в причастности к преступной деятельности, задержаны в порядке 91 статьи УПК Российской Федерации.
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