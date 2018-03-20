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Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошенничеств при продаже автомобилей
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Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошенничеств при продаже автомобилей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 7 часов назад
«Сотрудниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлено, что злоумышленники создали организованную группу с целью хищения денежных средств потенциальных покупателей автомобилей путем совершения мошенничства. Под видом представителей вымышленных автосалонов они, злоупотребив доверием клиентов, общались с ними в нескольких офисных помещениях. Там же подписывались договоры купли-продажи и создавалась видимость оформления кредитных договоров. Предварительный ущерб, причиненный гражданам, оценивается не менее чем в 2,5 миллиона рублей», — сообщила официальный представитель МВД Росии Ирина Волк.
Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 и статье 210 УК РФ.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейскими задержаны несколько десятков фигурантов, подозреваемых в причастности к противоправной деятельности. В ходе обысков в офисах и жилых помещениях изъяты документы и оргтехника.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", — добавила Ирина Волк.
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