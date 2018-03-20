Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошенничеств при продаже автомобилей

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 и статье 210 УК РФ.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейскими задержаны несколько десятков фигурантов, подозреваемых в причастности к противоправной деятельности. В ходе обысков в офисах и жилых помещениях изъяты документы и оргтехника.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", — добавила Ирина Волк.