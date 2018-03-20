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Бывшему проектировщику Восточного добавили срок
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Бывшему проектировщику Восточного добавили срок 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Гагаринский суд Москвы приговорил к дополнительному сроку бывшего старшего инженера института спецстроительства Минобороны Сергея Островского за мошенничество при проектировании объектов космодрома Восточный, в общей сложности суд приговорил его к семи годам колонии.
«Суд признал Островского виновным в особо крупном мошенничестве, с учетом частичного сложения наказания и предыдущего срока суд в итоге приговорил Островского к семи годам колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает ТАСС сообщение суда.
Следствие установило, что Островский похитил 71,5 млн рублей, выделенных на проект административно-делового корпуса космодрома.
Свой первый приговор Островский получил в 2016 году, когда Гагаринский суд Москвы признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 800 тыс. рублей.
Напомним, в ноябре 2014 года Басманный суд Москвы заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела о растрате при строительстве космодрома Восточный — бывшего бухгалтера ФГУП «ГУСС „Дальспецстрой“ Владимира Ашихмина и главного инженера проекта по оснащению космодрома Восточный 31-го Государственного проектного института специального строительства Сергея Островского.
Также по решению суда до конца декабря был арестован экс-глава „Дальспецстроя“ Юрий Хризман. Его обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ — речь идет о присвоении либо растрате, совершенным в составе преступной группы в особо крупном размере. По оценке Следственного комитета, ущерб составляет около 1,8 млрд рублей.
В июле 2015 года сообщалось, что главному инженеру 31-го Государственного проектного института спецстроительства (»31 ГПИСС»), занимающегося проектом по оснащению космодрома Восточный, Сергею Островскому предъявлено новое обвинение.
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