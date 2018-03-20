Трех жительниц Бурятии осудили за пытки над девушкой 

"Реализуя свой умысел, виновные более восьми часов причиняли потерпевшей физическую боль и психические страдания: били, хватали за волосы, прижигали горящим окурком, пытались одеть пакет на голову, запугивали потерпевшую и психически на нее воздействовали, чем причинили ей телесные повреждения и особые нравственные страдания", — говорится в сообщении.

По данным регионального МВД, в конце января 2017 года ночью в кафе между двумя девушками произошел конфликт, в результате которого одна из них укусила другую за щеку. Потерпевшая обратилась в больницу за помощью. На следующий день мать потерпевшей через знакомых нашла обидчицу и, удерживая в квартире вместе с дочерью и знакомой, избили ее.