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Трех жительниц Бурятии осудили за пытки над девушкой
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Трех жительниц Бурятии осудили за пытки над девушкой 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Трое жительниц Кяхтинского района Бурятии осуждены за жестокое издевательство над девушкой, которое продолжалось 8 часов, сообщает пресс-служба районного суда.
По данным регионального МВД, в конце января 2017 года ночью в кафе между двумя девушками произошел конфликт, в результате которого одна из них укусила другую за щеку. Потерпевшая обратилась в больницу за помощью. На следующий день мать потерпевшей через знакомых нашла обидчицу и, удерживая в квартире вместе с дочерью и знакомой, избили ее.
"Реализуя свой умысел, виновные более восьми часов причиняли потерпевшей физическую боль и психические страдания: били, хватали за волосы, прижигали горящим окурком, пытались одеть пакет на голову, запугивали потерпевшую и психически на нее воздействовали, чем причинили ей телесные повреждения и особые нравственные страдания", — говорится в сообщении.
Кяхтинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении подсудимых и признал их виновными в групповом истязании с применением пытки.
"Подсудимые в зале суда вину признали частично. По результатам рассмотрения дела, изучения доказательств, судом назначено всем подсудимым наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщает пресс-служба, не уточняя конкретно на сколько осуждены женщины.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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