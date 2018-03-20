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Экс-президент Франции Николя Саркози взят под стражу
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Экс-президент Франции Николя Саркози взят под стражу 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Новости РуФокс
Бывший президент Франции Николя Саркози взят под стражу в полиции. Это касается расследования по поводу финансирования политической кампании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в суде.
Подробности произошедшего пока не приводятся.
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