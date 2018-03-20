Житель Кургана расплатится за перевернутую икону

"Материалы уголовного дела были направлены в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении подозреваемого. По результатам рассмотрения молодому человеку назначены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Следствие уточняет, что молодой человек в ходе предварительного следствия разместил пост на своей странице в соцсети с извинениями в адрес всех православных христиан и принес денежное пожертвование в православный храм.