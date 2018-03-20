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Новости о коррупции за 20 марта
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Новости о коррупции за 20 марта 

pasmi.ru 5 часов назад
Фото: riavrn.ru
Борьба с коррупцией
В Москве сотрудники ФСБ и МВД заподозрены в получении особо крупной взятки
В столице задержаны два сотрудника ФСБ и замначальника УВД по Северо-восточному административному округу, подозреваемые в получении взятки в размере 6 млн рублей за незаконную регистрацию иностранцев.
Замначальника СУ МВД по Воронежу брал взятки под прицелом видеокамеры
Воронежское управление Следственного комитета РФ направило в Москву материалы проверки в отношении замначальника следственного управления УМВД по Воронежу Сергея Некрасова, заподозренного в коррупции. Высокопоставленным полицейским следователи заинтересовались, после того как в интернете появились три видеозаписи, на которых Некрасов получает конверты с деньгами от бизнесмена Сергея Пойманова, известного своими тяжбами со Сбербанком.
В Забайкалье осудили ФСБшника, продавшего родину за юани
Бывшего сотрудника УФСБ по Сибирскому военному округу осудили за государственную измену. Чекист променял честь и секретные сведения на юани, полученные от китайских спецслужб.
Проектировщик космодрома «Восточный» получил новый срок
Гагаринский районный суд Москвы 19 марта приговорил бывшего сотрудника проектного института Минобороны РФ Сергея Островского к семи годам заключения и штрафу 1 млн рублей по обвинению в хищениях.
Племянники экс-главы Дагестана лишились работы
Два племянника экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова уволены после проверки прокуратуры, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах республики.
pasmi.ru: последние новости
В Москве сотрудники ФСБ и МВД заподозрены в получении особо крупной взятки Генерал СКР Дрыманов заявил, что фигуру Михаила Максименко демонизировали Экс-замглавы ФСИН Коршунову вменили новое мошенничество
 Ещё 3 источника 
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