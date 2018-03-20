Новости о коррупции за 20 марта

Борьба с коррупцией

Москве сотрудники ФСБ МВД заподозрены в получении особо крупной взятки

В столице задержаны два сотрудника ФСБ и замначальника УВД по Северо-восточному административному округу, подозреваемые в получении взятки в размере 6 млн рублей за незаконную регистрацию иностранцев.

Замначальника СУ МВД по Воронежу брал взятки под прицелом видеокамеры

В Забайкалье осудили ФСБшника, продавшего родину за юани

Бывшего сотрудника УФСБ по Сибирскому военному округу осудили за государственную измену. Чекист променял честь и секретные сведения на юани, полученные от китайских спецслужб.

Проектировщик космодрома «Восточный» получил новый срок

Гагаринский районный суд Москвы 19 марта приговорил бывшего сотрудника проектного института Минобороны РФ Сергея Островского к семи годам заключения и штрафу 1 млн рублей по обвинению в хищениях.