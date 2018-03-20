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Водитель устроил перестрелку с полицией в Петербурге
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Водитель открыл стрельбу по полицейским на северо-западе Петербурга 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Мужчина открыл стрельбу по полицейским, которые проверяли его автомобиль на Коломяжском проспекте Приморского района Северной столицы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленника разыскивают, никто не пострадал.
"20 марта 2018 года в два часа ночи сотрудники полиции Приморского района в ходе проведения профилактической операции у дома 13 на Коломяжском проспекте остановили автомобиль марки Hummer. В ходе проверки документов сотрудники потребовали открыть багажник для осмотра, в ответ 56-летний водитель произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции. В результате инцидента пострадавших нет", — сказали в пресс-службе.
В управлении отметили, что, предположительно, злоумышленник стрелял из травматического пистолета. После такой реакции мужчины на профилактические действия сотрудников правоохранительных органов полицейские произвели несколько ответных выстрелов в сторону автомобиля, но стрелок скрылся. Полицейские преследовали автомобиль и обнаружили его на улице Горной того же района, однако водитель скрылся.
"В настоящее время личность водителя установлена", — добавили в региональном управлении полиции, приняты меры к его розыску и задержанию".
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