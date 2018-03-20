Водитель устроил перестрелку с полицией в Петербурге

"20 марта 2018 года в два часа ночи сотрудники полиции Приморского района в ходе проведения профилактической операции у дома 13 на Коломяжском проспекте остановили автомобиль марки Hummer. В ходе проверки документов сотрудники потребовали открыть багажник для осмотра, в ответ 56-летний водитель произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции. В результате инцидента пострадавших нет", — сказали в пресс-службе.

Мужчина открыл стрельбу по полицейским, которые проверяли его автомобиль на Коломяжском проспекте Приморского района Северной столицы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленника разыскивают, никто не пострадал.