Житель Вилегодского района отправится в колонию за два смертельных ДТП 

Житель Вилегодского района Игорь Фокин по решению суда отправится на пять лет в колонию-поселение. В феврале 2016 и 2017 годов двое человек погибли под колесами его автомобиля, сообщает областная прокуратура.
Ранее мужчину уже замечали за рулем в пьяном виде — он получал административное наказание. Очередная езда под градусом 26 февраля закончилась трагедией. На своем автомобиле с прицепом он в тот день выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом на автодороге Дресвянка — Васюнино.
— В результате ДТП водитель УАЗа получил тяжкие телесные повреждения, от которых через несколько дней умер в больнице. Уголовное дело было возбуждено, но началась следственная волокита, а виновник ДТП даже не был заключен под стражу, — рассказала пресс-секретарь областной прокуратуры Юлия Бубновская.
Через год, 19 февраля 2017 года, Фокин вновь спровоцировал ДТП. Не провел технический осмотр своего автомобиля и выехал на автодорогу Котлас — Коряжма — Виледь — Ильинско-Подомское. На этот раз на трассе произошло расцепление, и его прицеп вылетел на встречку. Столкновение с прицепом стоило жизни водителю «Шкоды-Октавии», как раз ехавшему по встречной.
Виновник двух ДТП по приговору суда проведет 5 лет в колонии-поселении, садиться за руль ему запрещено на 2 года 9 месяцев.
Из-за того, что прокуратурой были найдены факты затягивания следствия, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД России по Вилегодскому району по признакам преступления — служебный подлог.