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СМИ: В России фигурантам уголовных дел могут запретить водить автомобиль на время следствия
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СМИ: В России фигурантам уголовных дел могут запретить водить автомобиль на время следствия 

RT на русском 6 часов назад
В России фигурантам уголовных дел, связанных с нарушением правил дорожного движения, могут запретить садиться за руль до приговора суда, пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. По данным издания, поправки порекомендует принять комитет Госдумы по госстроительству.
Отмечается, что, согласно проекту, решение о запрете водить автомобиль на время расследования принимает суд по ходатайству следствия.
Ранее m24 сообщало, что в России планируют ужесточить наказание на нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах.
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