СМИ: В России фигурантам уголовных дел могут запретить водить автомобиль на время следствия

России фигурантам уголовных дел, связанных с нарушением правил дорожного движения, могут запретить садиться за руль до приговора суда, пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. По данным издания, поправки порекомендует принять комитет Госдумы по госстроительству Отмечается, что, согласно проекту, решение о запрете водить автомобиль на время расследования принимает суд по ходатайству следствия. Ранее m24 сообщало, что в России планируют ужесточить наказание на нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах.