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«Железное алиби» позволило двум задержанным из-за убийства выйти из СИЗО
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«Железное алиби» позволило двум задержанным из-за убийства выйти из СИЗО 

АиФ-Оренбург 8 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
Двоих подозреваемых в громком и жестоком убийстве оренбургского предпринимателя и его сына, задержанных 7 марта в Абдулинском городском округе, выпустили из СИЗО, сообщает ria56.ru.
Журналистам об этом рассказал адвокат подозреваемых, он уточнил, что у выпущенных на свободу мужчин следователи обнаружили «железное алиби», которое и стало причиной их освобождения без суда. Третий подозреваемый до сих пор остается в СИЗО.
Напомним, что 9 марта стало известно, что правоохранители задержали троих подозреваемых в жестоком убийстве оренбургского бизнесмена и его семилетнего сына, произошедшего в январе. Почти два месяца общественность пристально следила за тем, как идёт поиск преступников, но следователи практически не делились информацией.
За это время появились фотороботы предполагаемых преступников, следователи и полицейские искали людей, покупавших красные канистры в одном из супермаркетов Оренбурга, коротко обмолвились о том, что на месте преступления найдена неизвестная ДНК, но говорить о том, может ли она принадлежать тем, кто убил мужчину и мальчика, а потом поджёг их машину, не спешили. Не так давно оренбурсгкие полицейские обратились за помощью в розыске троих мужчин в Кировскую область. Но найти их удалось в нашем регионе.
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